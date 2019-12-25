Мошенник из Петербурга заработал на доверчивых пенсионерах три миллиона, представляясь дальним родственником

В Петербурге прокуратура Невского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан судом виновным в совершении четырех преступлений по факту мошенничества.

Согласно данным следствия, петербуржец в 2016 году набирал номера домашних телефонов, ожидая услышать голос пенсионера. Когда пожилой собеседник поднял трубку, обвиняемый создавал у жителя иллюзию того, что он разговаривает со своим родственником, представлялся братом, внуком, а также сообщал ложную информацию о случившемся с ним ДТП.

Как сообщили в прокуратуре города, в ходе разговора он просил у собеседников крупные денежные суммы для решения проблем, получая согласия, предлагал передать деньги своему «другу». После мошенник заходил в квартиры к потерпевшим и получал деньги.

За все время таких действий он причинил пожилым гражданам ущерб на общую сумму более 3 млн рублей. Во время следствия мужчине удалось возместить только 860 тыс. рублей.

Суд признал мошенника виновным. Ближайшие 3 года и 6 месяцев он проведет в исправительной колонии особого режима. Кроме того, с него взыскали в части компенсации материального вреда в размере 600 тыс. рублей.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу.

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