Моряк из Петербурга отметил уход в армию наркотиками и оказался в суде

Моряк из Петербурга отметил уход в армию наркотиками и оказался в суде
Решение вынес Дзержинский районный суд. Фото: pixabay

Петербуржец решил отметить свой уход в армию наркотиками. Теперь жителю предстоит выплатить штраф.

Матроса вместе с другими военными одной из частей проверили на наркотики. Выяснилось, что один из них употреблял запрещенные вещества растительного происхождения.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, житель полностью признал свою вину и раскаялся, что решил своеобразно «развлечься» за день до убытия в армию.

Решение вынес Дзержинский районный суд.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об аресте пьяного петербуржца, который в состоянии алкогольного опьянения решил погонять. В его машине был пассажир, который в последствии погиб.

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Моряк из Петербурга отметил уход в армию наркотиками и оказался в суде
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