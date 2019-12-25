Моряк из Петербурга отметил уход в армию наркотиками и оказался в суде

Петербуржец решил отметить свой уход в армию наркотиками. Теперь жителю предстоит выплатить штраф.
Матроса вместе с другими военными одной из частей проверили на наркотики. Выяснилось, что один из них употреблял запрещенные вещества растительного происхождения.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, житель полностью признал свою вину и раскаялся, что решил своеобразно «развлечься» за день до убытия в армию.
Решение вынес Дзержинский районный суд.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об аресте пьяного петербуржца, который в состоянии алкогольного опьянения решил погонять. В его машине был пассажир, который в последствии погиб.