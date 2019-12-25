Пьяного лихача «закрыли» на три года после смертельного ДТП на Кушелевке

Пьяного лихача &#171;закрыли&#187; на три года после смертельного ДТП на Кушелевке
Мужчину отправили в исправительную колонию. Фото: pixabay

В Петербурге Калининский районный суд огласил приговор в отношении фигуранта дела о смертельном ДТП. Мужчину отправили в колонию общего режима на 2 годам и 10 месяцам, а также лишили водительских прав.

Инцидент произошел 10 мая на Кушелевской дороге. Производство было начато по статье 264 УК РФ.

По данным следствия, мужчина сел за руль Fiat в состоянии алкогольного опьянения. В машине он ехал с пассажиром. Решив «погонять», обвиняемый надавил на педаль газа, развив скорость до 100 км/час, однако с управлением справиться не смог.

Автомобиль занесло в бордюрный камень, а затем машина выехала на разделительную полосу и влетела в металлическое ограждение с последующим опрокидыванием. В результате серьезного ДТП пассажир скончался.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о работнике банка, которую обвинили в мошеннических действиях в отношении пенсионерки. Сотрудница скачала пожилой петербурженке приложение «Сбербанк онлайн», оставив себе данные для входа.

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