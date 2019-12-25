Сотрудница банка на Энгельса скачала пенсионерке приложение, сохранив себе логин и пароль

В Петербурге прокуратура Выборгского района утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего консультанта Сбербанка. Женщину обвинили в мошенничестве с причинением значительного ущерба.

Все произошло в одном из отделений банка на проспекте Энгельса. По данным следствия, консультант предложила пенсионерке скачать приложение «Сбербанк Онлайн». Логин и пароль она оставила себе. Установив приложение, сотрудница банка воспользовалась сервисом со своего телефона и перевела со счета потерпевшей более 20 тыс. рублей на счет своего родственника.

Как сообщили в прокуратуре города, злоумышленницу удалось довольно скоро изобличить.

Уголовное дело направлено в Выборгский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об обмане жительницы Киришей на суде. В отношении жительницы возбудили уголовное дело.