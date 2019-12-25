Жительница Киришей наврала, что ее избил любовник

Жительница Киришей наврала, что ее избил любовник
Фото: Baltphoto

Женщину заранее уведомили о том, чем чреват ложный донос. В отношении нее завели уголовное дело.

Об этом стало известно сегодня, 25 декабря. Обо всем сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Ленинградской области. Жительница Киришей пришла в отделение полиции и заявила, что ее избил 33-летний мужчина. Она также утверждала, что сожитель угрожал ей расправой. Ленинградку предупредили об уголовной ответственности за дачу ложных сведений.

В процессе доследственной проверки удалось выяснить, что мужчина не совершал преступных действий. Девушка призналась, что наврала – дело в том, что они поругались и она таким образом решила отомстить возлюбленному.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мужчина наврал об угоне автомобиля, чтобы скрыть преступление. Полиция рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту доноса.

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