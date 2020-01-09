Суд отправил в колонию жителя Петербурга за инсценировку угона BMW

Суд отправил в колонию жителя Петербурга за инсценировку угона BMW
Владелец автомобиля надеялся получить 7,7 млн рублей страховой выплаты. Фото: Pixabay

Петроградский районный суд приговорил петербуржца к двум годам лишения свободы за инсценировку угона собственного автомобиля.

Суд установил, что его партнер, согласно с договоренностями с обвиняемым, вывез автомобиль BMW Х5 M 2017 года за пределы России, а владелец заявил в полицию об угоне, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Владелец автомобиля надеялся получить 7,7 млн рублей страховой выплаты.

Но сотрудники компании страховой компании решили проверить факт угона и раскрыли замысел мужчины. Деньги ему не выплатили.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Невском районе Северной столицы полицейским пришлось двадцать минут гоняться за нетрезвым водителем «ВАЗа», нарушившим правила дорожного движения (ПДД).

BMW суд угоны
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