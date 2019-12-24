Утром на Елизарова полиция Петербурга ловила 18-летнего нетрезвого угонщика

В Невском районе Северной столицы полицейским пришлось двадцать минут гоняться за нетрезвым водителем «ВАЗа», нарушившим правила дорожного движения (ПДД).

Инцидент произошел утром вторника, 24 декабря, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по городу и области. Постовые пытались остановить автомобиль, показавшийся им подозрительным, однако водитель проигнорировал требования полицейских и лишь ускорился.

Тогда стражам порядка пришлось устроить погоню. Меньше получаса спустя злоумышленника задержали возле дома №2 по улице Бабушкина. Водителем отечественного авто оказался 18-летний молодой человек, находившийся в нетрезвом состоянии. Кроме того, он, как выяснилось, угнал машину, «чтобы покататься». В отношении нарушителя ПДД составили 13 протоколов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки на территории Петербурга и Ленобласти случилось более пятисот аварий.