Утром на Елизарова полиция Петербурга ловила 18-летнего нетрезвого угонщика

Утром на Елизарова полиция Петербурга ловила 18-летнего нетрезвого угонщика
Пьяного водителя доставили в ближайшее отделение полиции. Фото: Baltphoto

В Невском районе Северной столицы полицейским пришлось двадцать минут гоняться за нетрезвым водителем «ВАЗа», нарушившим правила дорожного движения (ПДД).

Инцидент произошел утром вторника, 24 декабря, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по городу и области. Постовые пытались остановить автомобиль, показавшийся им подозрительным, однако водитель проигнорировал требования полицейских и лишь ускорился.

Тогда стражам порядка пришлось устроить погоню. Меньше получаса спустя злоумышленника задержали возле дома №2 по улице Бабушкина. Водителем отечественного авто оказался 18-летний молодой человек, находившийся в нетрезвом состоянии. Кроме того, он, как выяснилось, угнал машину, «чтобы покататься». В отношении нарушителя ПДД составили 13 протоколов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки на территории Петербурга и Ленобласти случилось более пятисот аварий.

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