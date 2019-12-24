В Петербурге и Ленобласти произошло 521 ДТП за день

В ДТП за сутки пострадал 31 человек. Фото: pixabay

В ДТП за сутки пострадал 31 человек. Фото: pixabay

На дорогах Санкт-Петербурга и Ленинградской области за минувшие сутки произошло более 500 дорожно-транспортных происшествий. За день в авариях пострадал 31 человек и еще трое скончались.

Как сообщили в управлении ГИБДД по городу и области, за сутки на петербургских дорогах произошло 448 ДТП, из которых 29 — с пострадавшими. Медики госпитализировали 29 человек, среди них шестеро детей. Двое погибли.

В Ленобласти за это время произошло 73 аварии с тремя пострадавшими в общей сложности. Двое отделались травмами и еще один погиб.

Отметим, что все погибшие в результате ДТП в понедельник были пешеходами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что смертельное ДТП спровоцировало пробку возле станции «Беговая».