Смертельное ДТП спровоцировало пробку возле станции «Беговая»

Утром во вторник, 24 декабря, на улице Савушкина в Приморском районе Петербурга произошло серьезное ДТП, сообщают очевидцы. По предварительным данным, погиб один человек и еще четверо пострадали.

Как рассказали петербуржцы в группе «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте», возле станции метро «Беговая», на пересечении улиц Савушкина и Туристской произошла серьезная авария. На месте работают все экстренные службы. Автор публикации добавил, что движение по улице Савушкина практически перекрыто.

Судя по фотографиям и видео, опубликованным в группе «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург», участниками аварии стали две маршрутке и два легковых автомобиля. Авария произошла возле остановки общественного транспорта.

Один человек умер на месте происшествия, еще четверо госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.

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