Пожилая женщина и ее сын найдены мертвыми в квартире в Сосновом Бору

Полиция Ленинградской области выясняет обстоятельства смерти пенсионерки и ее сына, проживающих в Сосновом Бору.

Пенсионерка и ее сын были найдены мертвыми в квартире одного из пятиэтажных домов по проспекту Героев накануне, 8 января. Женщине был 71 год, а мужчине — 50 лет. Известно, что мужчина был безработным. Их тела нашла дочь погибшей.

Согласно предварительной информации, на их тела не было найдено внешних следов насилия. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Учительской под домом нашли бездыханное тело молодого парня. По предварительным данным, он получил смертельные травмы при падении с большой высоты.