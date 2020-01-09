В ТРК «Мега Дыбенко» проходит эвакуация

В Петербурге волна эвакуаций дошла до ТРК «Мега Дыбенко».

Сегодня на юго-востоке города эвакуировали торгово-развлекательный комплекс «Мега-Дыбенко». Посетители неспеша покидают здание.

Очевидцы в соцсетях пишут, что эвакуация в торговом центре проходит по техническим причинам.

Сегодня в Петербурге снова прошла волна эвакуаций. Злоумышленники «заминировали» магазины «Магнит», «Пятерочка», несколько роддомов и метро, а также Эрмитаж.

Эвакуация прошла в Красногвардейском, Куйбышевском, Василеостровском, Петродворцовом, Дзержинском, Сестрорецком, Колпинском, Октябрьском и Петроградском районных судах, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что девять судов получили сообщения о заложенных бомбах. Анонимы угрожали отправлять письма до тех пор, пока не получат 120 биткоинов или 990 тыс. долларов.