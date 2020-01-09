В ТРК «Мега Дыбенко» проходит эвакуация

В ТРК «Мега Дыбенко» проходит эвакуация
Посетители неспеша покидают здание. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге волна эвакуаций дошла до ТРК «Мега Дыбенко».

Сегодня на юго-востоке города эвакуировали торгово-развлекательный комплекс «Мега-Дыбенко». Посетители неспеша покидают здание.

Очевидцы в соцсетях пишут, что эвакуация в торговом центре проходит по техническим причинам.

Сегодня в Петербурге снова прошла волна эвакуаций. Злоумышленники «заминировали» магазины «Магнит», «Пятерочка», несколько роддомов и метро, а также Эрмитаж.

Эвакуация прошла в Красногвардейском, Куйбышевском, Василеостровском, Петродворцовом, Дзержинском, Сестрорецком, Колпинском, Октябрьском и Петроградском районных судах, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что девять судов получили сообщения о заложенных бомбах. Анонимы угрожали отправлять письма до тех пор, пока не получат 120 биткоинов или 990 тыс. долларов.

мега дыбенко торговый центр эвакуации
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
За новогодние каникулы трамваи и троллейбусы перевезли 3,6 млн пассажиров
Власти Петербурга смягчили условия открытия летних кафе
В ТРК «Мега Дыбенко» проходит эвакуация
Эксперты прогнозируют дефицит офисной недвижимости в Петербурге
В Петербурге будут судить живодера, который выбросил щенка из окна
Лучших ученых Ленобласти наградили губернаторскими премиями
За время новогодних праздников в Петербурге произошло 1700 ДТП
Пожилая женщина и ее сын найдены мертвыми в квартире в Сосновом Бору