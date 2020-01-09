Власти Петербурга смягчили условия открытия летних кафе

Власти Петербурга смягчили условия открытия летних кафе
Летнее уличное кафе на Малой Садовой улице. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Петербургский Комитет имущественных отношений упростил процедуры открытия летних кафе, сняв ограничения параметров по их высоте и площади.

Как сообщается в пресс-службе ведомства, изменения позволят открывать летние площади для владельцев кафе по упрощенным условиям. До этого в Петербурге разрешалось открывать летние кафе на площади не более 18 квадратных метров и высотой не более четырех метров, при этом площадь земельного участка должны была быть не более 30 «квадратов».

В Смольном решили, что теперь летние кафе будут регулироваться лишь эстетическим регламентом.

Однако, ограничения все же коснутся летних кафе, которые захотят открыть в хонах охраны объектов культурного наследия. Эти объекты не должны превышать 40 квадратных метров по площади и высотой не более 3,5 метров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге упростили предоставление земельных участков.

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