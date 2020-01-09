В Новый год в наркологической больнице оказались более 120 петербуржцев

В новогодние праздники в городскую наркологическую больницу попали 120 петербуржцев.

По словам врача больницы Елену Куркову, в 2020 году в наркологическую клинику поступило на 15-20% меньше людей, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, три человека попали в больницу с алкогольным психозом. Доля среди употребляющих спиртные напитки — 60 %, наркотики — 35-40 %.

В новогодние каникулы в этом году сотрудники полиции задержали 170 человек, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что инициатива депутата из Ленобласти о послаблении закона о приобретении алкоголя в ночное время в праздники не будет иметь практической пользы. Такое мнение выразил нарколог Минздрава Евгений Брюн.