Solaris на большой скорости разбился у Карельского моста

Solaris на большой скорости разбился у Карельского моста
У Solaris разбита передняя часть. Фото: vk.com/spb_today

Днем 9 января на пересечении набережной Черной Речки и улицы Матроса Железняка произошло серьезное ДТП.

По словам очевидцев, у Карельского моста водитель Hyundai Solaris, проигнорировал дорожный знак «Уступи Дорогу» и врезался в автомобиль марки Toyota. Удар получился довольным сильным. У Solaris разбита передняя часть.

«Два знака предупреждали , но кто же на них смотрит? На перекрёстке набережной Черной Речки и Матроса Железняка Солярис протаранил Тойоту», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. В районе ДТП образовалась небольшая пробка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Фрунзенском районе Петербурга вечером 7 ноября столкнулись Mazda и Peugeot. В результате аварии движение по Боровой улице оказалось затруднено.

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