Жителя Токсово заподозрили в сексуальной связи со школьницей

Во Всеволожском районе Ленобласти задержали 52-летнего мужчину, подозреваемого в интимной связи с 14-летней девочкой.

Как стало известно gazeta.spb.ru, накануне, 8 января, в полицию обратилась жительница поселка Токсово и рассказала, что мужчина вступал в сексуальную связь с ее несовершеннолетней дочкой, ученицей восьмого класса.

Приехавшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого и отвезли в полицейский отдел. Стражи порядка изъяли следы пальцев и постельное белье из коммунальной квартиры, где произошло преступление.

Сейчас полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что оперного артиста из Новосибирска заподозрили в изнасиловании школьницы.