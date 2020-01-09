Жителя Токсово заподозрили в сексуальной связи со школьницей

Жителя Токсово заподозрили в сексуальной связи со школьницей
Полицейские задержали подозреваемого. Фото: pixabay

Во Всеволожском районе Ленобласти задержали 52-летнего мужчину, подозреваемого в интимной связи с 14-летней девочкой.

Как стало известно gazeta.spb.ru, накануне, 8 января, в полицию обратилась жительница поселка Токсово и рассказала, что мужчина вступал в сексуальную связь с ее несовершеннолетней дочкой, ученицей восьмого класса.

Приехавшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого и отвезли в полицейский отдел. Стражи порядка изъяли следы пальцев и постельное белье из коммунальной квартиры, где произошло преступление.

Сейчас полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что оперного артиста из Новосибирска заподозрили в изнасиловании школьницы.

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Жителя Токсово заподозрили в сексуальной связи со школьницей
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