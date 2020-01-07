Оперного артиста из Новосибирска заподозрили в изнасиловании школьницы

Оперного артиста из Новосибирска заподозрили в изнасиловании школьницы
Подозреваемый задержан. Фото: pixabay

Правоохранители подозревают артиста Новосибирского театра оперы и балета в изнасиловании 13-летней школьницы.

Как сообщает издание ngs.ru, предполагается, что все произошло в субботу, 4 января, примерно в четыре часа дня. Тридцатилетнего артиста подозревают, что он позвал в гости ученицу гимназии и там изнасиловал ее.

Теперь мужчина стал фигурантом уголовного дела. Региональный Следственный комитет пока официально не подтвердил эту информацию.

Согласно данным издания, в НОВАТе подозреваемый выступает с прошлого года. На данный момент он задействован в нескольких постановках.

Ранее gazeta.sps.ru сообщала, что в Ленобласти неизвестный изнасиловал бабушку и отнял у нее тысячу рублей.

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Оперного артиста из Новосибирска заподозрили в изнасиловании школьницы
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