Оперного артиста из Новосибирска заподозрили в изнасиловании школьницы

Правоохранители подозревают артиста Новосибирского театра оперы и балета в изнасиловании 13-летней школьницы.

Как сообщает издание ngs.ru, предполагается, что все произошло в субботу, 4 января, примерно в четыре часа дня. Тридцатилетнего артиста подозревают, что он позвал в гости ученицу гимназии и там изнасиловал ее.

Теперь мужчина стал фигурантом уголовного дела. Региональный Следственный комитет пока официально не подтвердил эту информацию.

Согласно данным издания, в НОВАТе подозреваемый выступает с прошлого года. На данный момент он задействован в нескольких постановках.

Ранее gazeta.sps.ru сообщала, что в Ленобласти неизвестный изнасиловал бабушку и отнял у нее тысячу рублей.