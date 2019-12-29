В Ленобласти неизвестный изнасиловал бабушку и отнял у нее тысячу рублей

Женщина шла на работу в больницу, когда на нее напал преступник.

Об этом стало известно сегодня, 29 декабря. Обо всем сообщает «КП-Петербург», ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах. Все случилось в Бокситогорске – медик шла по частному сектору на работу, когда на нее напал местный житель. Он закрыл ей одной рукой рот, другой – схватил за волосы, и отвел за гаражи. Там мужчина изнасиловал горожанку и отнял у нее тысячу рублей.

Говорится, что нападавший был невысокого роста, на вид ему около 20 лет. Его разыскивают полицейские, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге курьеру предъявили обвинение в попытке изнасиловать заказчицу. Доставив еду к 20-летней заказчице, 21-летний обвиняемый попытался применить насильственные действия сексуального характера к девушке.