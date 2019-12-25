В Петербурге курьеру предъявили обвинение в попытке изнасиловать заказчицу

В Петербурге курьеру предъявили обвинение в попытке изнасиловать заказчицу
Курьер напал на заказчицу. Фото: pixabay

В Северной столице курьеру службы доставки еды предъявили обвинение в попытке изнасиловать заказчицу. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Преступный инцидент произошел вечером 22 декабря в одном из домов на Малой Балканской улице. Доставив еду к 20-летней заказчице, 21-летний обвиняемый попытался применить насильственные действия сексуального характера к девушке.

Как сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по городу, в настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что курьер напал на девушку, осознав, что она дома одна.

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