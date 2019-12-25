Петербурженку чуть не изнасиловал в собственном доме курьер

Молодая девушка хотела поужинать, но в итоге ей пришлось отбиваться от злоумышленника.

Об этом стало известно сегодня, 25 декабря. Обо всем gazeta.spb.ru рассказали в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось вечером 22 декабря на Малой Балканской улице. Девушка заказала еду в ресторане быстрого питания и, когда курьер пришел, случилось непредвиденное. По предварительным данным, мужчина напал на петербурженку, осознав, что она дома одна. Девушке пришлось отбиваться – ей удалось отстоять себя и прогнать незнакомца. Позже она позвонила в полицию и заявила об инциденте.

Подозреваемого в попытке изнасилования задержали на следующий вечер – им оказался уроженец одной из бывших союзных республик 1999 года рождения. У него нет регистрации в Петербурге, курьером он работал без оформления.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что обвиняемого в изнасиловании нашли мертвым в суде Петербурга.