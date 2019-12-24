Обвиняемого в изнасиловании нашли мертвым в суде Петербурга

Правоохранители нашли труп обвиняемого в изнасиловании с резаной раной шеи. Он находился в помещении одного из районных судов Северной столицы.

Как сообщили в Следственном комитете России по Петербургу, тело нашли в понедельник, 23 декабря. Найденный мертвым 40-летний мужчина ранее обвинялся в изнасиловании, совмещенном с угрозой убийством. Следствие полагает, что он совершил преступление с особой жестокостью. В суд его доставили для избрания меры пресечения и продления срока ареста.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту смерти мужчины, по результатам которой будут сделаны выводы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полицейский выложил видео с песнями под гитару, а на утро его нашли мертвым.