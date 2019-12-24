Обвиняемого в изнасиловании нашли мертвым в суде Петербурга

Обвиняемого в изнасиловании нашли мертвым в суде Петербурга
По факту произошедшего проводится проверка. Фото: pixabay

Правоохранители нашли труп обвиняемого в изнасиловании с резаной раной шеи. Он находился в помещении одного из районных судов Северной столицы.

Как сообщили в Следственном комитете России по Петербургу, тело нашли в понедельник, 23 декабря. Найденный мертвым 40-летний мужчина ранее обвинялся в изнасиловании, совмещенном с угрозой убийством. Следствие полагает, что он совершил преступление с особой жестокостью. В суд его доставили для избрания меры пресечения и продления срока ареста.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту смерти мужчины, по результатам которой будут сделаны выводы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полицейский выложил видео с песнями под гитару, а на утро его нашли мертвым.

изнасилование обвиняемый суд труп
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургские трамваи украсили к Новому году
Суд продлил до апреля арест историка Соколова
Пустые гранаты обнаружили у мужчины на Московском вокзале
Обвиняемого в изнасиловании нашли мертвым в суде Петербурга
Губернатор поставил цели петербургским врачам на 2020 год
В Татарстане чиновница лишилась работы после привлечения детей к учениям МВД
Новые дороги и трамвайные линии появятся в промзоне Ржевка
В Петербурге отказались от парада в годовщину снятия блокады Ленинграда