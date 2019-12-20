Полицейский выложил видео с песнями под гитару, а на утро его нашли мертвым

Его кончины стала для всех большим сюрпризом.

Об этом стало известно сегодня, 20 декабря. Обо всем сообщается в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Омбудсмен полиции». Заместитель начальника отделения МВД России по Каменскому району Карелии был найден мертвым еще в четверг. Перед тем, как он скончался, полицейский успел записать несколько песен под гитару на видео и поделиться творчество в интернете. Затем мужчина пошел в баню и попрощался с жизнью.

Он не вышел на работу 19 декабря, но никто не предал этому большого значения. Тело обнаружили не сразу. Отмечается, что погибшему было 34 года – у него остались жена и две дочери.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в гостинице Петербурга обнаружили тело пожилой женщины. По предварительным данным, она была избита до смерти. Тело погибшей было обнаружено в гостинице на проспекте Энгельса.