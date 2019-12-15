В гостинице Петербурга обнаружили тело пожилой женщины

В одной из гостиниц Санкт-Петербурга погибла 69-летняя женщина. По предварительным данным, она была избита до смерти. Тело погибшей было обнаружено в гостинице на проспекте Энгельса.

О данном происшествии сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В отношении подозреваемого мужчины было возбуждено уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о том, что женщина была помещена в психиатрическую больницу Петербурга из-за того, что хотела выбросить двух своих детей из окна и попасть «попасть в рай». Девочку же она хотела «сделать ангелом». Спасатели надули батут под окнами дома, а участковый с группой МЧС пошли в квартиру женщины.