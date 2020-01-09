Слишком теплая зима может оставить Петербург и Ленобласть без зерна

Аномально высокие для зимы температуры могут обернуться гибелью для посевов, что, в свою очередь, приведет к росту цен на крупы, а также мясную и молочную продукцию.

Для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области ситуация выглядит плачевной: циклоны, зародившиеся в Норвежском море, влияют на температурный режим, из-за чего установилась непривычно теплая погода. Это может негативно сказаться на урожае, а значит — вырастут цены на крупы и фермерские продукты.

Как сообщает «КП», ссылаясь на Валерия Малинина, профессора Российского государственного гидрометеорологического университета, в Ленобласти уже начали пробиваться посевы и, соответственно, даже небольшой мороз способен их уничтожить.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в пятницу, 10 января, жителей Северной столицы ожидает гололедица.