МЧС предупреждает петербуржцев о гололеде в пятницу

Последний день короткой рабочей недели после новогодних каникул, пятница, 10 января, грозит жителям Северной столицы гололедицей.

Об этом петербуржцев предупредили в четверг, 9 января, на официальном сайте управления МЧС в городе на Неве. В первой половине завтрашнего дня, согласно информации спасателей, на дорогах будет «каток». В целом, погода ожидается не самая плохая: облачно, но без осадков.

Согласно прогнозам ФБГУ «СЗТУ по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», порывы западного ветра будут достигать 8 метров в секунду. При этом температура будет почти рекордно низкой для нынешней зимы — воздух едва ли прогреется до одного градуса выше нуля.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что аномальное потепление, причиной которому — атлантические циклоны, — продлится до середины января.