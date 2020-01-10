Владелец Fix Price и «Небоход-Медиа» примирились после иска на 1 млн

Владелец Fix Price подавал иск о защите чести и достоинства. Фото: Википедия

Владелец Fix Price подавал иск о защите чести и достоинства. Фото: Википедия

Владелец сети магазинов Fix Price Сергей Ломакин и ООО «Небоход-Медиа» заключили мировое соглашение. Предметом спора между бизнесменом и редакцией была публикация, опубликованная на сайте The Moscow Post.

Истец отказался от требований к редакции сетевого издания. Петроградский районный суд утвердил мировое соглашение и производство по делу прекратил, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, Ломакин ранее обратился к ООО «Небоход-Медиа» с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. Он требовал признать информацию в статье «Подгузов обозначил «Прайс»?» не соответствующей действительности. Речь в тексте шла о том, что в отделениях «Почты России» могут начать торговать магазины Fix Price. Попутно издание сообщало о якобы мошенничестве Ломакина.

Бизнесмен также просил удалить публикацию с сайта The Moscow Post, написать опровержение и возместить моральный вред в размере 1 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд обязал три петербургских СМИ опровергнуть новости о задержании главы «Опрстроя».