Владелец франшизы Spar на Северо-Западе рассказал о планах после закрытия сети

Владелец франшизы Spar на Северо-Западе рассказал о планах после закрытия сети
Магазин SPAR в Петербурге. Фото: google maps

Собственник компании «Интерторг» Михаил Абдуллаев заявил, что не будет заниматься магазинами после закрытия торговых сетей Spar и «Семья». Планов по перезапуску сетей у него нет.

«Пойду менеджером к кому-нибудь или бухгалтером. Я же по специальности бухгалтер», — рассказал он в интервью «Фонтанке».

Магазины после закрытия Spar и «Семья» перейдут разным конкурентом, сообщил Абдуллаев. Среди причин закрытия сетей он называет экспансию в убыточные северные регионы и в Москву. Открытие каждого магазина обходится в 20-40 млн рублей. С 2014 года компания открыла и закрыла более 300 магазинов.

Абдуллаев подчеркивает, что после санкций и эмбарго покупательская способность населения заметно снизилась. Помимо этого, виновным в закрытии стало воровство в регионах, которое велось как со стороны закупщиков, так и поставщиков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в еще открытых магазинах Spar и «Семья» запустили рекордные скидки. Это вызвало ажиотаж среди покупателей, что привело к мусору и беспределу.

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