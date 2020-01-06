В еще открытых магазинах «Spar» в Невском районе царят скидки и хаос

В одном из последних супермаркетов «Spar» на Союзной улице рекордные скидки и полный беспредел. В помещении стоит неприятный запах, повсюду разбросан мусор и остатки продуктов.

Печальное зрелище представляет собой закрывающийся магазин торгового дома «Интерторг», ставшего банкротом. Впечатлениями от пребывания в супермаркете «Spar» Невского района поделилась местная жительница, слова девушки передает «Фонтанка.ру».

На всю оставшуюся продукцию установлены скидки от 50% до 70%, но людей почти нет. Прямо в зале беспорядочно валяются коробки, упаковки, и так же, кучами, лежат нераспроданные товары. Девушка отмечает, что некоторые полки совсем пустые, однако, например, колбаса и замороженные полуфабрикаты остались. Но покупать их, вероятно, опасно: по словам очевидицы, в отделе чувствуется стойкий неприятный запах.

Кассиры, между тем, уверяют, что вскоре после закрытия в том же помещении появится новый «Spar».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудникам «Spar» и «Семья» удалось вернуть долги по зарплате, но с огромными вычетами.