Зеленский допустил версию о попадании ракеты в самолет в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает версию о попадании ракеты в украинский Boeing 737-800. Расследование крушения продолжается.

«Версия о попадания ракеты в самолет не исключается, но на сегодняшний день не является подтвержденной», — написал Зеленский в Telegram-канале.

Украина призывает международных партнеров, в том числе власти США, Канады и Великобритании, предоставить имеющиеся данные о катастрофе для дальнейшего расследования.

«Мы ожидаем, что им [украинским специалистам — прим.ред.] будет предоставлена и доступна ​​вся информация, необходимая для проведения объективного расследования», — подчеркнул президент Украины.

Самолет «Международных авиалиний Украины», выполняющий рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение утром 8 января через несколько минут после взлета. В авиакатастрофе погибли 176 человек: 167 пассажиров и девять членов экипажа. На борту находились граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что в украинский самолет могла случайно попасть ракета, выпущенная Ираном.