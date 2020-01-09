Премьер-министр Канады предполагает, что украинский самолет сбила ракета Ирана

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что, согласно данным, предоставленным ему разведкой, в украинский самолет, загоревшийся над Тегераном, случайно попала ракета, выпущенная Ираном.

По словам Трюдо, в пассажирский авиалайнер «Международных авиалиний Украины» (МАУ) попала ракета класса «земля-воздух». Об этом канадский премьер-министр рассказал журналистам в четверг, 9 января. Он объяснил, что располагает подтвержденными данными разведывательных служб.

Отметим, что самолет МАУ рухнул незадолго после вылета из аэропорта Тегерана. На борту произошел пожар, пилоты пытались связаться с диспетчерами, чтобы посадить самолет, однако сделать этого не смогли. Погибли 177 человек, среди которых, в основном, граждане Ирана и Канады.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по версии Украины, причинами падения могли стать попадание ракеты, теракт или техническая неисправность.