В Волхове возбудили дело об убийстве пенсионерки с раненной шеей

В Волхове возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Волхове возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 65-летней жительницы Волхова. Тело её нашли 9 января с явными признаками насильственной смерти.

На шее пенсионерки обнаружена резаная рана, сообщает Следственное управление СК РФ по Ленобласти.

Место происшествия и тело погибшей осмотрели следователи и криминалисты. Назначены судебные экспертизы.

Расследование продолжается. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего и проводят оперативно-розыскные мероприятия по установке лиц, причастных к убийству.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что тело пенсионерки нашли в квартире одного из домов по улице Юрия Гагарина в Волхове. Женщина проживала по данному адресу.

По подозрению в убийстве задержан безработный местный житель 1969 года рождения. Мужчина имеет судимость.