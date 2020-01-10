Тело пенсионерки с раной на шее нашли в квартире в Волхове

Полиция Волховского района Ленобласти задержала подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 9 января в полицию сообщили о смерти 65-летней женщины в квартире одного из домов по улице Юрия Гагарина в Волхове. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили ее тело, на котором была резаная рана шеи.

По подозрению в совершении данного преступления был задержан безработный и местный житель 1969 года рождения. Источник в правоохранительных органах отмечает, что ранее он был судим.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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