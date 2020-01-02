Пьяный отец зарезал своего сына в новогоднюю ночь на Композиторов

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве жителя Петербурга.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в 4:40 1 января в полицию обратился 65-летний гражданин и рассказал, что убил своего сына в своей квартире в одном из домов по улице Композиторов в Выборгском районе.

Между отцом и 35-летним сыном произошла ссора во время совместного распития алкоголя. Во время ссоры отец схватил нож и внезапно убил своего сына. После чего он решил сдаться полиции.

Прибывшая на место полиция задержала мужчину. Возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчину с ножами, напугавшего петербурженку, привлекли к ответственности.