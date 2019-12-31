Мужчину с ножами, напугавшего петербурженку, привлекли к ответственности

В Невском районе Петербурга неизвестный, испугавшись собаки, порезал куртку местной жительнице.

Все произошло 24 декабря на Запорожской улице. В отдел полиции обратилась 54-летняя женщина. По словам заявительницы, она гуляла с собакой, когда к ней подошел молодой человек. Он испугался собаки и попросил ее убрать, на почве чего между жителями возник конфликт. В результате неизвестный достал нож и порезал им куртки прохожей.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, заявительница добавила, что мужчина вел себя неадекватно, у него в руках было два ножа. Она также рассказала, что повредила голень.

К месту происшествия оперативно прибыли полицейские, однако злоумышленника на месте уже не было.

Спустя два дня жильцы снова встретились. По приметам правоохранителям удалось задержать обидчика пенсионерки. Им оказался 37-летний мужчина, проживающий на Шлиссельбургском проспекте. Оказалось, что мужчина находится под диспансерным наблюдением с 2000 года.

По факту мелкого хулиганства был составлен протокол.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что неизвестный избил пожилого жителя Петербурга. Подозреваемого в нападении удалось задержать.