Суд обязал владельца гостиницы Эрмитажа выплатить 34 млн евро

Суд обязал владельца гостиницы Эрмитажа выплатить 34 млн евро
Официальная гостиница Эрмитажа. Фото: thehermitagehotel.ru

Петербургскую компанию АО «Международная Балтийская Инвестиционная Компания» («МБИК»), владеющую официальной гостиницей Государственного Эрмитажа, обязали выплатить 34 млн евро и 10 млн долларов в пользу азербайджанской компании «Агракредит». Предметом спора стала задолженность по оплате векселей.

Решение о взыскании средств вынес Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области, пишет АБН. С иском к «МБИК» азербайджанская компания обратилась из-за долгов по оплате векселей, оформленных в 2014-2016 годах.

Вексельные займы изначально были взяты «МБИК» у Международного банка Азербайджана, но по соглашению с ним вопросы взыскания долгов решает «Агракредит».

В ходе судебных разбирательств представители «МБИК» утверждали, что подписи гендиректора компании Элшана Бабаева на векселях сфальсифицированы. Следовательно, все финансовые претензии не имеют оснований. Однако суд назначать экспертизу не стал.

Не исключено, что «МБИК» попытается оспорить решение суда в апелляционной инстанции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что владелец сети магазинов Fix Price Сергей Ломакин и ООО «Небоход-Медиа» заключили мировое соглашение.

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Суд обязал владельца гостиницы Эрмитажа выплатить 34 млн евро