Легковушка улетела в кювет на Зеленогорском шоссе

Легковушка улетела в кювет на Зеленогорском шоссе
Информации о пострадавших не поступало. Фото: vk.com/spb_today

На Зеленогорском шоссе водитель не справился с управлением и улетел в кювет.

Как сообщили очевидцы, ДТП произошло днем 10 января недалеко от поворота на Разъезжую улицу.

«ДТП На Зеленогорском шоссе, где поворот с Разъезжей улицы, машины в кювете», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Точные причины ДТП устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Фрунзенском районе Петербурга вечером 7 ноября столкнулись Mazda и Peugeot. В результате аварии движение по Боровой улице оказалось затруднено.

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