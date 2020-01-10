В гараже в Пикалево нашли похищенные внедорожники и спецтехнику

В городе Пикалево Бокситогорского района Ленобласти нашли похищенные внедорожники и спецтехнику. Машины были спрятаны в гаражном боксе на улице Обринской.

Эскаватор-погрузчик JCB стоимостью 2 млн рублей был похищен в ночь на 29 декабря со строительной площадки на 383 км автодороги «Вологда — Новая Ладога». Транспорт был арендован компанией для проведения работ.

Найти машину удалось 9 января в гаражном боксе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Там же были обнаружены два частично разукомплектованных автомобиля Land Rover. Один из них был похищен 15 ноября 2019 года в Василеостровском районе Петербурга, второй — 4 декабря во Всеволожском районе.

Собственник гаражного бокса сообщил, что сдал его в аренду в октябре 2019 года через объявления.

Расследование уголовного дела продолжается. Правоохранители устанавливают лица, которые могут быть причастны к кражам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что со строительной площадки на Митрофаньевском шоссе в Петербурге похитили дорожную спецтехнику.