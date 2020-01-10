В гараже в Пикалево нашли похищенные внедорожники и спецтехнику

В гараже в Пикалево нашли похищенные внедорожники и спецтехнику
Похищенные авто обнаружили в гаражном боксе. Фото: pixabay.com

В городе Пикалево Бокситогорского района Ленобласти нашли похищенные внедорожники и спецтехнику. Машины были спрятаны в гаражном боксе на улице Обринской.

Эскаватор-погрузчик JCB стоимостью 2 млн рублей был похищен в ночь на 29 декабря со строительной площадки на 383 км автодороги «Вологда — Новая Ладога». Транспорт был арендован компанией для проведения работ.

Найти машину удалось 9 января в гаражном боксе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Там же были обнаружены два частично разукомплектованных автомобиля Land Rover. Один из них был похищен 15 ноября 2019 года в Василеостровском районе Петербурга, второй — 4 декабря во Всеволожском районе.

Собственник гаражного бокса сообщил, что сдал его в аренду в октябре 2019 года через объявления.

Расследование уголовного дела продолжается. Правоохранители устанавливают лица, которые могут быть причастны к кражам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что со строительной площадки на Митрофаньевском шоссе в Петербурге похитили дорожную спецтехнику.

внедорожник кража ленинградская область мвд новости спб спецтехника
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мотоциклист насмерть сбил женщину на Просвещения
Штукатурка на Воскресенской набережной обрушилась на машину
В Москве уволили сотрудников ФСБ, снимавших перестрелку на Лубянке
В гараже в Пикалево нашли похищенные внедорожники и спецтехнику
Пенсионер на X-trail сбил дорожный знак у МЕГА Дыбенко
Петербуржцы увидят первое в 2020 году лунное затмение
Разведка США заявила, что украинский самолет был сбит двумя ракетами
Суд обязал владельца гостиницы Эрмитажа выплатить 34 млн евро