Пенсионер на X-trail сбил дорожный знак у МЕГА Дыбенко

По словам очевидцев, X-trail, за рулем которого находился пенсионер, улетел в дорожный знак. Фото: vk.com/spb_today

По словам очевидцев, X-trail, за рулем которого находился пенсионер, улетел в дорожный знак. Фото: vk.com/spb_today

На подъезде к гипермаркету МЕГА Дыбенко произошло ДТП с участием Nissan X-trail и KIA.

По словам очевидцев, X-trail, за рулем которого находился пенсионер, улетел в дорожный знак.

«Дичайшая неприятность произошла у пенсионера на Nissan X-trail и молодежи на Kia, на светофоре у Меги Дыбенко. Такое там бывает частенько, ибо если загорается зеленый, то это только до следующей стоп линии, которая через 7 метров, а народ уже радостно прет вперед, не обращая внимания на следующий светофор», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Фрунзенском районе Петербурга вечером 7 ноября столкнулись Mazda и Peugeot. В результате аварии движение по Боровой улице оказалось затруднено.