Финляндия выдала петербуржцам почти 650 тысяч виз в 2019 году

Финляндия в 2019 году выдала больше виз, чем в 2018. Фото: pixabay.com

Финляндия в 2019 году выдала больше виз, чем в 2018. Фото: pixabay.com

Генеральное консульство Финляндии в Петербурге в 2019 году выдало на 19% больше виз, чем годом ранее. Сложностей из-за нового порядка подачи документов не возникло, заверили представители дипмисии.

Всего к рассмотрению было принято более 647 тыс. заявлений на виз. Количество отказов составило менее 1%, пишет «Фонтанка» со ссылкой на отдел культуры и прессы Генерального консульства Финляндии.

Из выданных виз более 99% — многократные. Новые требования к пакету документов, установленные в 2019 году, не отразились на числе отказов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Финляндия начнет выдавать шенгенские визы сроком на пять лет. Претендовать на них смогут туристы, которые уже имели двухлетние финские визы и соблюдали все правила выезда и въезда. Изменения вступят в силу с февраля 202 года.