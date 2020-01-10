Следователи проводят проверку по факту гибели рабочего на Коломяжском проспекте

Следователи проводят проверку по факту гибели рабочего на Коломяжском проспекте
От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. Фото: Pixabay

В Петербурге проводят доследственную проверку по факту гибели рабочего.

Инцидент случился 9 января 2020 года.

Как полагает следствие, во время строительных работ на 16 этаже жилого дома, расположенного на Коломяжском проспекте, произошло падение со строительных лесов рабочего. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия, сообщили в Следственном комитете по Петербургу.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец попал в реанимацию после падения с веревки из простыней. 32-летний мужчина захотел выбраться из квартиры на пятом этаже с помощью веревки из простыней.

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Следователи проводят проверку по факту гибели рабочего на Коломяжском проспекте
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