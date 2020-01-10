Работу охотнее предложат привлекательным соискателям

Две трети работодателей (66%) считают, что внешние данные сотрудника могут повлиять на сам факт его трудоустройства, а также на продвижение по карьере.

Примерно столько же россиян верит, что хорошая внешность положительно влияют на трудоустройство, только каждый четвертый с этим не согласен. Такие данные получил сервис Superjob, который опросил представителей пятисот компаний- работодателей и три тысячи потенциальных работников во всех округах страны.

Однако, по сравнению с 2009 годом мнение о значимости хорошего вида на трудоустройство сильно изменилось. Тогда внешность казалась важной для 82% опрошенных работодателей, сейчас, напомним, 66%. Соискатели также стали думать, что внешность имеет меньшее значение, чем, например в 2007 году. Тогда это считали важным 84% потенциальных работников, в 2009 году – 77%. А сейчас всего -60%.

Такие данные, по мнению независимых наблюдателей могут свидетельствовать о нескольких трендах. Во-первых в России наблюдается явный дефицит квалифицированных кадров, во-вторых сейчас хорошо выглядеть может позволить себе почти каждый гражданин, который не сильно увлекается вредными привычками типа алкоголя. Также значение внешности падает в связи с тем, что в последние годы много коммуникаций происходит при помощи интернет-технологий, когда внешность контрагента вообще неважна и незаметна.