Марк Цукерберг сделал прогноз на десятилетие

Глава Facebook Марк Цукерберг сделал прогноз на десятилетие. Он перечислил несколько тенденций, которые по его мнению будут наиболее важными в ближайшем будущем.

Цукербург уверен, что произойдет смена поколений. Больше миллениалов получат право голоса, что приведет к изменениям во власти.

«Я жду, что к концу этого десятилетия больше учреждений будет управляться миллениалами», — написал он в Facebook.

Цукербург предположил, что люди, уставшие от глобального общества, начнут тяготеть к частной социализации и открывать локальные сообщества.

Вместе с тем, технологии дадут малому бизнесу возможность получить прямой доступ к потребителям и более активно развиваться.

На смену смартфонам придет другая технология. Вероятно, ей станет дополненная реальность, считает Цукерберг.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сестра Марка Цукерберга Рэнди посетила Петербург.