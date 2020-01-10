Марк Цукерберг сделал прогноз на десятилетие

Марк Цукерберг сделал прогноз на десятилетие
Марк Цукерберг - основатель Facebook. Фото: @zuck/ Instagram

Глава Facebook Марк Цукерберг сделал прогноз на десятилетие. Он перечислил несколько тенденций, которые по его мнению будут наиболее важными в ближайшем будущем.

Цукербург уверен, что произойдет смена поколений. Больше миллениалов получат право голоса, что приведет к изменениям во власти.

«Я жду, что к концу этого десятилетия больше учреждений будет управляться миллениалами», — написал он в Facebook.

Цукербург предположил, что люди, уставшие от глобального общества, начнут тяготеть к частной социализации и открывать локальные сообщества.

Вместе с тем, технологии дадут малому бизнесу возможность получить прямой доступ к потребителям и более активно развиваться.

На смену смартфонам придет другая технология. Вероятно, ей станет дополненная реальность, считает Цукерберг.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сестра Марка Цукерберга Рэнди посетила Петербург.

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