Два ночных рейса задержали в Пулково

По каким причинам это произошло – никто не объяснил. Возможно, всему виной погодные условия.

Об этом стало известно 10 января. Обо всем сообщается на онлайн-табло петербургского аэропорта Пулково. Сразу несколько ночных рейсов отложили без объяснения причин. Так, с задержкой вылетел самолет из Санкт-Петербурга в Баку авиакомпании AZAL. Борт должен был оторваться от земли в 23:10, но улетел только в 23:45.

Также не сразу Пулково смогут покинуть пассажиры, направляющиеся в Кишинев. Самолет не вылетел в 23:55, остается надеяться, что вылетит в 00:30.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что самолет Nordwind совершил жесткую посадку в Анталье. По информации турецкого портала Airporthaber, самолет А321-200 запросил экстренную посадку в Анталье в связи с задымлением. Во время посадки одно из шасси самолета повредило корпус воздушного судна, пробив ошибку.