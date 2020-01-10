Самолет Nordwind совершил жесткую посадку в Анталье

Самолет получил повреждения во время посадки. Фото: pixabay.com

Самолет получил повреждения во время посадки. Фото: pixabay.com

Самолет российской авиакомпании Nordwind Airlines, летевший из Москвы, 10 января совершил жесткую посадку в Анталье. Пассажиров на борту лайнера не было.

По информации турецкого портала Airporthaber, самолет А321-200 запросил экстренную посадку в Анталье в связи с задымлением. Во время посадки одно из шасси самолета повредило корпус воздушного судна, пробив ошибку.

«Он летел без пассажиров, пострадавших нет, есть только технические повреждения борта», — приводит ТАСС слова представителя авиакомпании.

Причины произошедшего пока неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в аэропорту Внуково пассажирский лайнер Boeing-737 авиакомпании UTair, летевший из Махачкалы в Москву, совершил аварийную посадку. У самолета возникли проблемы со стойкой шасси. Никто в результате посадки не пострадал.