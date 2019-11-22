Во Внуково совершил аварийную посадку Boeing-737 из Махачкалы

Пострадавших в происшествии нет. Фото: pixabay.com

Пострадавших в происшествии нет. Фото: pixabay.com

В московском аэропорту Внуково совершил аварийную посадку пассажирский авиалайнер Boeing-737, летевший из Махачкалы в столицу.

В пятницу, 22 ноября, у самолета авиакомпании UTair, производившего посадку во Внуково, возникли проблемы со стойкой шасси. В пресс-службе пассажирского перевозчика отметили, что воздушное судно село в штатном режиме, на борту никто не пострадал.

После совершения посадки выяснилось, что в Boeing-737 неисправна пневматическая левая стойка шасси. На данный момент самолет отбуксирован на стоянку, где произведут высадку пассажиров.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в небе над Лос-Анджелесом загорелся Boeing авиакомпании Philippine Airlines, следовавший по маршруту Лос-Анджелес — Манила (Филиппины). Пострадавших в происшествии нет, причины возгорания пока не установлены.