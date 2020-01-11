Ученые узнали как омолодить мозг

Ученые узнали как омолодить мозг
Опыты проводили на мышах.Фото: Pixabay
Немецкие ученые из Центра регенеративной терапии Технического университета Дрездена провели исследование, благодаря которому стало известно как вернуть мозгу потерянные когнитивные функции, а также замедлить процессы старения мозга.
Исследователи проводили свои опыты на мышах, у них стимулировали нервные стволовые клетки гиппокампа. Оказалось, что благодаря росту числа стволовых клеток компенсируются возрастные изменения у старых мышей. Когнитивные же функции улучшились у старых и молодых мышей.
Результаты проведенного исследования опубликовали в в журнале Nature Communications.
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