Ученые узнали как омолодить мозг

Немецкие ученые из Центра регенеративной терапии Технического университета Дрездена провели исследование, благодаря которому стало известно как вернуть мозгу потерянные когнитивные функции, а также замедлить процессы старения мозга.

Исследователи проводили свои опыты на мышах, у них стимулировали нервные стволовые клетки гиппокампа. Оказалось, что благодаря росту числа стволовых клеток компенсируются возрастные изменения у старых мышей. Когнитивные же функции улучшились у старых и молодых мышей.

Результаты проведенного исследования опубликовали в в журнале Nature Communications.