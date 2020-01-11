В Гатчинском районе отключат электричество из-за плановых работ

В Гатчинском районе Ленинградской области в поселке Тайцы и городе Коммунар пройдет плановое отключение электричества.

В ПАО «Ленэнерго» рассказали, что электричество будет отключено из-за проведения плановых работ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по статистике за прошедший 2019 год в Санкт-Петербурге случилось не менее 160 аварий с каршеринговыми автомобилями. Пользователи в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» рассказывают, что из-за водителей каршеринга часто происходят дорожные происшествия.