В Гатчинском районе отключат электричество из-за плановых работ

В Гатчинском районе отключат электричество из-за плановых работ
Электричество на время отключат.Фото: Pixabay

В Гатчинском районе Ленинградской области в поселке Тайцы и городе Коммунар пройдет плановое отключение электричества.

В ПАО «Ленэнерго» рассказали, что электричество будет отключено из-за проведения плановых работ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по статистике за прошедший 2019 год в Санкт-Петербурге случилось не менее 160 аварий с каршеринговыми автомобилями. Пользователи в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» рассказывают, что из-за водителей каршеринга часто происходят дорожные происшествия.

свет электричество энергетика
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Древние руны на камне рассказали ученым о климатической катастрофе
Олимпийцы в Токио спят на кроватях из картона
В Гатчинском районе отключат электричество из-за плановых работ
Общественное обсуждение мусорной реформы началось в Ленобласти
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях
Жилой дом сгорел в Ленобласти
Две машины такси разбились у «Мега Дыбенко»
Принц Гарри и Меган Маркл рассказали об отказе от королевских привилегий