Туман опустится на Ленобласть в эти выходные

Туман опустится на Ленобласть в эти выходные
Ожидается гололедица. Фото: pixabay

Синоптики предупреждают, что туманная погода с сильным ветром в области продлится два дня.

В Главном управлении МЧС России по Ленобласти также рассказали, что на дорогах будет гололедица. Автомобилистам необходимо быть внимательными на дорогах. Из-за гололедицы увеличивается риск возникновения аварий.

В воскресенье, 12 января, скорость ветра достигнет 15–17 м/с, в прибрежных районах до 20 м/с. В понедельник, 13 января, января будет ветрено и скользко.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия и Белоруссия вели переговоры по поводу поставки нефти с конца 2019 года. Отсутсвие заключенного контракта на поставку нефти в Белоруссию происходит из-за того, что Белоруссия просит снизить контрактную цену на нефть.

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