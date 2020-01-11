За 200 лет нормальная температура человека снизилась

За 200 лет нормальная температура человека снизилась
Ученые считают, что причиной стало замедление метаболизма.Фото: pixabay

Данный вывод сделали ученые.

Эксперты сообщают, что нормальная температура тела человека изменилась на 0,4 градуса. Раньше, в 1851 году, считалась нормой температура 37 градусов.

Здоровой в то время считали температуру от 36,2 до 37,5 градусов.

Ученые считают, что это произошло из-за замедления метаболизма в современных условиях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, какая погода ожидает жителей России в январе этого года. Первый месяц зимы обещает быть по-настоящему аномально теплым. Синоптики также отмечают, что до середины января сохранится перенос воздуха из умеренных широт Атлантики на европейской территории нашей страны.

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За 200 лет нормальная температура человека снизилась
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