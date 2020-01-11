Олимпийцы в Токио спят на кроватях из картона

Олимпиада пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года. Фото:pixabay

Олимпиада пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года. Фото:pixabay

Кровати были сделаны из переработанного картона с матрасами из пластика.

Кровати из данных материалов изготовили для спортсменов, которые поедут в Японию на Олимпиаду и Паралимпиаду 2020 года. После окончания игр кровати переработают. Всего планируют оборудовать 18 тысяч спальных мест.

Данные кровати способны выдержать вес до 200 килограммов, передает ВВС со ссылкой на менеджера олимпийской деревни в Токио Такэси Китадзимы.

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