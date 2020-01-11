Жители Петербурга поделились фотографиями лунного затмения 

Жители Петербурга поделились фотографиями лунного затмения 
Затмение. Фото: Vladislav Vasil'ev/ vk.com/kupchinonews

Туман мог помешать запечатлеть необычное природное явление.

Первое в 2020 году лунное затмение из-за погодных условий смогли наблюдать не все жители города, но несмотря на это фотоснимками природного явления активно обменивались пользователи в Сети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по статистике за прошедший 2019 год в Санкт-Петербурге случилось не менее 160 аварий с каршеринговыми автомобилями. Пользователи в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» рассказывают, что из-за водителей каршеринга часто происходят дорожные происшествия.

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